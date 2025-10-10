La Armada Nacional realizará el lunes 13 de octubre tareas de mantenimiento en un cañón ubicado en el Área Naval del Cerro de Montevideo.
Armada Nacional realizará tareas de mantenimiento de cañón en el Cerro y se podrán escuchar detonaciones
En un comunicado difundido este viernes, la Armada Nacional señala que el mantenimiento será entre las 9:00 y las 12:00 del lunes 13 de octubre.
"El Servicio de Armamento de la Armada en el horario comprendido entre las 09:00 y las 12:00 horas, efectuará ejercicios de salva -disparo sin proyectil- a los efectos de comprobar su correcto funcionamiento", señala el comunicado difundido este viernes.
Ante esto, advirtieron que se pueden escuchar los disparos en zonas aledañas del barrio.
