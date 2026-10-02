Operación Los Sueños: una mujer y un hombre condenados por suministro de drogas y tráfico de armas

Un hombre de 29 años y una mujer de 26 fueron condenados en el marco del operativo Los Sueños, en Montevideo.

El hombre de iniciales F. M. R. G fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro a título oneroso de sustancias estupefacientes prohibidas, por lo que deberá cumplir una pena de dos años de penitenciaría.

Por su parte, la mujer de iniciales A. M. M. V fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones; deberá cumplir una pena de 15 meses de prisión de la siguiente manera: arresto domiciliario total durante los primeros seis meses de condena, con colocación de dispositivo electrónico, y obligaciones de residencia y supervisión. Una vez cumplido el arresto domiciliario, deberá presentarse semanalmente en la seccional correspondiente a su domicilio.

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Por este caso, la Fiscalía de Estupefacientes de 4.º turno dispuso el cese de detención de otras tres personas.

La investigación de la Brigada Departamental Antidrogas llevó adelante seis allanamientos que terminaron con la incautación de armas, municiones y sustancias estupefacientes.

La investigación se vinculó con la presunta comercialización de estupefacientes y el acopio de armas.

La Brigada realizó seis allanamientos el pasado 30 de setiembre en la jurisdicción de la Seccional 18.ª donde detuvo a seis personas e incautó una pistola, una escopeta, cartuchos, vainas, sustancias blancas y amarillentas, cuatro plantas de marihuana, dos balanzas de precisión, dinero, teléfonos celulares y equipos de videovigilancia, entre otros elementos.