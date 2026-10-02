La Armada Nacional junto a la Dirección Nacional de Aduanas incautaron mercadería de contrabando en el puente internacional Bella Unión-Barra do Quaraí.
Contrabando: incautaron 33 cajas de botas, 12 pares de sandalias y una incubadora valuadas en más de $145.000; hay un imputado
El operativo que se realizó en el puente internacional Bella Unión-Barra do Quaraí, terminó con un ciudadano brasileño imputado por un delito de contrabando.
El operativo de control tuvo lugar el pasado 30 de setiembre sobre la hora 23.00 cuando un vehículo conducido por un ciudadano de nacionalidad brasileña, fue inspeccionado. En el interior del mismo, los efectivos encontraron 33 cajas de botas, 12 pares de sandalias y una incubadora, todo valuado en $ 149.200.
El conductor fue detenido e imputado como autor de un delito de contrabando, por lo que deberá cumplir cinco meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba, con las medidas y obligaciones establecidas por la Justicia.
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