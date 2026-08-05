Operación Ibiza terminó con 8 detenidos y la incautación de un mono Tití, droga, armas, un vehículo y municiones

Ministerio del Interior

La Jefatura de Policía de Montevideo, a través de la Brigada Departamental Antidrogas, llevó adelante la Operación “Ibiza”, que terminó con la detención de 8 personas y la incautación de un mono Tití, sustancia blanca, sustancia vegetal, municiones, armas, dinero en efectivo, celulares, balanzas de precisión y un vehículo.

Los ocho allanamientos simultáneos realizados este miércoles en los barrios Cerro, Conciliación y Casabó tuvieron como objetivo combatir la comercialización de sustancias estupefacientes y desarticular una organización criminal, llamada “Los Garrel”, que operaba en distintos puntos de la capital.

Ministerio del Interior La Policía incautó: una jaula color blanco con un mono de la especie Tití, 1 envoltorio de sustancia blanca en piedra (peso 27,56 gramos), 1 envoltorio de sustancia vegetal (peso 0,44 gramos), 1 balanza de precisión con restos de sustancia blanca, 7 teléfonos celulares, $22. 4700, USD $1.300, monedas varias, 1 libreta con apuntes, 3 municiones, 1 revólver sin marca desarmado color plateado, mango color negro con numeración semilimada, 1 celular marca Redmi, $28.600, 1 pistola marca THUNDER 380 CC, 1 cargador de pistola THUNDER 380 CC, 5 municiones 380 CC, 9 municiones 9mm, 1 hoja con anotaciones, 3 cuadernos con anotaciones, 2 envoltorios de nylon con sustancia amarillenta (1,59 gramos), 1 bollón con sustancia vegetal (75 gramos), 1 celular SAMSUNG color gris oscuro, 2 balanzas de precisión, 1 DVR, 3 Cámaras de seguridad, 1 pendrive blanco y 1 auto marca Geely.

Los 8 detenidos se encuentran a disposición de la Justicia. Ministerio del Interior