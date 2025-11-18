Operación Delta con 30 detenidos en 24 allanamientos simultáneos en Colonia y Montevideo

El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó el resultado de la Operación Delta contra el narcotráfico y el crimen organizado que culminó con 30 detenidos en Colonia y Montevideo.

Durante una visita a Colonia, Negro valoró positivamente las dimensiones del operativo con un importante despliegue policial en departamentos de la costa desde Maldonado hasta Colonia con 24 allanamientos simultáneos y 30 detenciones. Además, se incautaron drogas, dinero y otros bienes.

Negro habló de "un duro golpe a una organización criminal que estaba abasteciendo de drogas a todo el departamento". Destacó el profesionalismo en la actuación de la Policía para el éxito del operativo.

El operativo "demuestra que estamos haciendo cosas distintas. Estamos yendo tras la persecución de las organizaciones criminales. Estamos pegándole a los grupos criminales más importantes que están operando en el país y esto es una muestra de ello",

La inteligencia penitenciaria logró determinar que la organización era comandada por dos presos, recluidos en las cárceles de Punta Rieles y Canelones, los que serán conducidos a declarar en Fiscalía.