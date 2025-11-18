RECIBÍ EL NEWSLETTER
MELILLA

Intento de rapiña: policía de particular fue interceptado por delincuentes que le exigieron llaves de la moto; sacó el arma y disparó

Uno de los individuos se dio a la fuga caminando y el otro en moto. El incidente ocurrió en Camino Los Tordos y Camino Los Camalotes, en Melilla.

melilla-rapiña-montevideo-policía

Un intento de rapiña tuvo lugar en la tarde de este martes en Camino Los Tordos y Camino Los Camalotes, en Melilla, zona rural de Montevideo.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que un efectivo policial que se encontraba de particular circulando en moto junto a su esposa fue interceptado por dos individuos que le exigieron la llave del vehículo.

Acto seguido, el efectivo se identifica y saca su arma de reglamento y efectúa varios disparos. Uno de los individuos se dio a la fuga corriendo, mientras que el otro disparó en la moto.

efectivo de caminera resulto herido de arma de fuego en intento de rapina
Efectivo de Caminera resultó herido de arma de fuego en intento de rapiña

El funcionario policial se descompensó y su esposa llamó a 911, el hombre fue derivado al hospital Saint Bois y luego al hospital Policial; se despertó y está consciente.

En la escena quedó un casco de los delincuentes y varias vainas.

Información primaria indica que los delincuentes no sabían que se trataba de un policía.

Trabaja personal de Investigaciones de zona operacional IV y Policía Científica.

