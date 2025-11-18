Intento de rapiña: policía de particular fue interceptado por delincuentes que le exigieron llaves de la moto; sacó el arma y disparó

Un intento de rapiña tuvo lugar en la tarde de este martes en Camino Los Tordos y Camino Los Camalotes, en Melilla , zona rural de Montevideo.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que un efectivo policial que se encontraba de particular circulando en moto junto a su esposa fue interceptado por dos individuos que le exigieron la llave del vehículo.

Acto seguido, el efectivo se identifica y saca su arma de reglamento y efectúa varios disparos. Uno de los individuos se dio a la fuga corriendo, mientras que el otro disparó en la moto.

El funcionario policial se descompensó y su esposa llamó a 911, el hombre fue derivado al hospital Saint Bois y luego al hospital Policial; se despertó y está consciente.

En la escena quedó un casco de los delincuentes y varias vainas.

Información primaria indica que los delincuentes no sabían que se trataba de un policía.

Trabaja personal de Investigaciones de zona operacional IV y Policía Científica.