Ope Pasquet: "Adrián Peña reconoció que mintió, Carolina Ache no"

El diputado del Partido Colorado Ope Pasquet habló de la situación de Adrián Peña tras su renuncia al ministerio de Ambiente por presentarse con un título universitario que no tenía, y comparó la situación con la que protagonizó Carolina Ache , quien debió renunciar a la subsecretaría de Relaciones Exteriores por una información que había obtenido del subsecretario del Interior Guillermo Maciel sobre el narco uruguayo Sebastián Marset y que no compartió en su momento con el canciller Francisco Bustillo.

“Carolina en una interpelación en el Senado miente, dice que Maciel no le dio información sobre Marset, y sí se la dio. Peña reconoció que mintió y Ache no”, dijo Pasquet este miércoles en el programa Arriba Gente de canal 10.

“Lo de Peña fue un tema personal y banal, lo de Ache fue en una interpelación, sobre un tema importante. La respuesta no fue feliz, no fue correcta y tenía que tener una consecuencia”, agregó sobre la renuncia de la ex numero dos de la Cancillería.