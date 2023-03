ONU advierte sobre brecha digital y reclama igualdad de acceso para las mujeres

Naciones Unidas advierte que, si bien el estilo de vida actual depende de una fuerte integración digital, que involucra desde hacer un curso on line, comunicarse con familiares, hacer una transferencia bancaria o pedir hora para una consulta médica, el 37% de las mujeres del mundo no tiene acceso a las nuevas tecnologías.

Sin esa posibilidad, las mujeres no tienen acceso a Internet, no tienen un sistema que las haga sentirse seguras navegando en el mundo digital y no pueden desarrollar habilidades necesarias para la vida cotidiana, lo que les genera pérdida de oportunidades.