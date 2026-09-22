El fenómeno de El Niño "va a ser inusual" y con "grandes probabilidades" de ser el peor, dijo experto en clima de la Universidad

Marcelo Barreiro es docente de la Facultad de Ciencias, de la Universidad de la República, experto en clima y Ciencias de la Atmósfera.

Con su equipo creó una página web donde se explica al detalle qué es el fenómeno climático conocido como El Niño y por qué se espera que en los próximos meses traiga a Uruguay lluvias por encima de lo normal, con muchos milímetros acumulados en pocas horas.

Entrevistado este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10, Barreiro dijo que El Niño que ya está activo desde julio, y con efectos sobre Uruguay, “va a ser inusual”, y explicó por qué.

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“Porque se desarrolla en el marco de un cambio climático, con un calentamiento de los océanos de 1 grado a nivel global”, señaló. Esto, “que parece poco, y en realidad no lo es”, se suma al calentamiento del océano Pacífico en la zona del Ecuador, que ronda ya los 3 grados por encima de lo normal.

Lo preocupante es que El Niño de este año llegó en las últimas semanas a ese calentamiento de 3 grados, cuando el pico en años anteriores de este mismo fenómeno se daba hacia fin de año, en noviembre o diciembre.

“Este Niño, ahora, está con 3 grado por encima de lo normal. Lo que lo eleva a una categoría de muy fuerte. Por eso se habla de Super Niño”, dijo Barreiro, y agregó que “El Niño se seguirá calentando hasta noviembre o diciembre. Todavía quedan dos meses más para que se siga calentando”.

Este calentamiento del océano hace que la atmósfera “responda”, explicó, “cambiando los vientos en todo el mundo”. “En Uruguay trae un aumento de lluvias, en especial al norte del río Negro”, detalló.

Estos fenómenos “duran un año, de julio a julio”, destacó, y aseguró que “desde esta primavera y hasta el otoño del año que viene hay grandes posibilidad de que las temperaturas sean más bajas de lo esperado, y que las lluvias, hasta junio del año que viene sean mayores”.

En cuanto al lugar de Uruguay donde más va a llover en los próximos meses, por encima de lo normal, Barreiro dijo que será “en el norte y noreste del país, no en todo el país”.

“Un Niño estándar, moderado, durante la primavera hace llover más en todo el país. El Niño fuerte genera más lluvias en el norte y noreste, y menos lluvias en el suroeste”, precisó.

Con un Niño fuerte “cambia la cantidad de lluvia y cómo llueve”. “El Niño genera extremos diarios de lluvia más frecuentes. Y con el cambio climático por detrás, la atmósfera tiene más vapor de agua, combustible para las tormentas”, agregó.

Consultado acerca de si este Niño entonces será “el peor” registrado hasta ahora, Barreiro respondió: “El Niño no actúa solo, lo que haga el Niño va a estar afectado por otros modos de variabilidad, que no son previsibles con tanta antelación como con el Niño. Hay grandes probabilidades porque es un niño fuerte, entonces es probable que sus efectos realmente se sientan, pero también es posible que en algunos meses particulares su efecto sea modulado por esos otros modos de variabilidad que ocurren”.