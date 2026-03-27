Un ómnibus se quedó sin frenos y terminó colgando de un puente en la localidad de Nueva Carrara, en el departamento de Maldonado.
Ómnibus quedó sin frenos y terminó colgando de un puente en Nueva Carrara
El hecho ocurrió en la tarde de este viernes cuando su conductora y única ocupante circulaba por un camino, el coche se quedó sin frenos, se fue para el costado y quedó con colgando del puente.
Información a la que accedió Subrayado señala que el hecho ocurrió en la tarde de este viernes cuando su única ocupante, su conductora se desplazaba por un camino y el coche se fue para el costado debido a que se quedó sin frenos.
Al lugar llegó personal policial de la seccional 3 e inspectores de la intendencia y constató lo sucedido que no dejó personas lesionadas.
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Maquinaria de la comuna trabajó en el puente para poder volver al ómnibus al camino. El mismo pertenecía a Circo Tranzat.
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