Una adolescente de 17 años se encuentra internada en grave estado luego de que fue atropellada por el conductor de un ómnibus, antes de las siete de la mañana de este jueves en Camino Maldonado y Osvaldo Cruz, barrio Flor de Maroñas.
Ómnibus atropelló a una adolescente de 17 años en Camino Maldonado y la dejó grave
El accidente ocurrió a primera hora de la mañana de este jueves en Flor de Maroñas. Varias personas quisieron golpear al chofer, que salió corriendo para evitar ser agredido y fue asistido en la Seccional 25.
De acuerdo con la información a la que accedió Subrayado, el vehículo circulaba con pasaje por Camino Maldonado y chocó a la menor, que cruzaba con su madre a pocos metros de la esquina. Según se observa en cámaras de videovigilancia en poder de la Policía, el conductor cruzó esa esquina con el semáforo en rojo.
Tras el choque, el conductor del ómnibus quedó en shock y varias personas quisieron golpearlo, por lo que comenzó a correr. Entre esas personas estaba el padre de la adolescente, que concurrió al lugar.
Una mujer y un niño estaban en la vereda, esperando cruzar, cuando fueron chocados por un ómnibus
La madre de la adolescente resultó ilesa, al igual que el chofer, que ahora se encuentra en la Seccional 25.
El ómnibus de Coetc circulaba con destino a Peñarol (línea 405). Ninguno de los pasajeros resultó herido.
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