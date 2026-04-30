Ómnibus atropelló a una adolescente de 17 años en Camino Maldonado y la dejó grave

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Una adolescente de 17 años se encuentra internada en grave estado luego de que fue atropellada por el conductor de un ómnibus, antes de las siete de la mañana de este jueves en Camino Maldonado y Osvaldo Cruz, barrio Flor de Maroñas.

De acuerdo con la información a la que accedió Subrayado, el vehículo circulaba con pasaje por Camino Maldonado y chocó a la menor, que cruzaba con su madre a pocos metros de la esquina. Según se observa en cámaras de videovigilancia en poder de la Policía, el conductor cruzó esa esquina con el semáforo en rojo.

Tras el choque, el conductor del ómnibus quedó en shock y varias personas quisieron golpearlo, por lo que comenzó a correr. Entre esas personas estaba el padre de la adolescente, que concurrió al lugar.

La madre de la adolescente resultó ilesa, al igual que el chofer, que ahora se encuentra en la Seccional 25. El ómnibus de Coetc circulaba con destino a Peñarol (línea 405). Ninguno de los pasajeros resultó herido.