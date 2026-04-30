Sindicato de Ancap ocupa este jueves la planta de La Tablada por reclamo sobre el sector del portland

Planta La Tablada de Ancap ocupada por el sindicato. Foto: sindicato de funcionarios, Fancap.

El sindicato de funcionarios de Ancap ocupó este jueves de mañana la planta de La Tablada.

La protesta es por la situación del sector del portland y las diferencias que mantienen con el directorio de Ancap sobre el futuro de este sector de la empresa estatal.

La planta estará ocupada y con los accesos bloqueados durante las próximas horas, y el cese de la medida depende de una reunión que el sindicato espera tener con el directorio esta misma jornada.

El sector del portland de Ancap tiene pérdidas millonarias desde hace años.

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