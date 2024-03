Omar Paganini sobre Venezuela: "se consolida como una dictadura y se aleja de cualquier práctica democrática"

“Lamentablemente al día de hoy se han confirmado los peores pronósticos en el sentido que los candidatos del grupo opositor, la Plataforma Unitaria Democrática Venezolana, no solo primero se inhabilitó a María Corina Machado, que claramente había sido muy apoyada en las elecciones primarias, sino que luego no se dejó inscribir por vías administrativas o no muy claras aún, a la candidata Corina Yoris, que había sido la que habían elegido como alternativa para este proceso electoral, de manera que dejaron inscribir a algunos candidatos que evidentemente el régimen venezolano no tiene preocupación de que puedan juntar un caudal de votos, pero sí (impidió) a quienes les significaban un riesgo, de manera que el proceso electoral venezolano se ha desvirtuado por completo, y salvo que estas cosas se reviertan, no admite ninguna sorpresa, pero también indica que Venezuela se consolida como una dictadura, que se aleja de cualquier práctica democrática”, dijo Paganini este martes en rueda de prensa.