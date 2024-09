Ojeda: "Somos los únicos que crecemos ininterrumpidamente, los demás se mantienen o bajan o bajan mucho"

“Le llegamos a muchísima gente a la que la política normalmente no le llega, y a la que la política tradicional hace mucho no le llega”, afirmó Ojeda.

Dijo que tienen herramientas que permiten “novedad, frescura y potencia”. “Y estamos tres puntos más, es un crecimiento muy grande. Los crecimientos que se ven no son tan grandes, sí hay caídas grandes, pero no crecimientos. Somos los únicos que crecen ininterrumpidamente, los demás se mantienen o bajan o bajan mucho. Hoy nos toca la responsabilidad de no solo sostener, sino aumentar el ritmo de crecimiento para llegar a ganar la interna de la coalición”, agregó.