Ojeda: "Si vuelve el FA seguramente pasemos a tener una seguridad pública aún peor que la que nos dejaron"

Además, una colaboración más activas de las Fuerzas Armadas para blindar las fronteras contra el narcotráfico. Promueve los allanamientos nocturnos y el fortalecimiento de las seccionales policiales y la Guardia Republicana con 1.500 nuevos efectivos. También, aumento de sueldos a policías, mejoras en la formación y una política integral de salud mental y más planes de viviendas para los uniformados.

En cuanto al sistema penitenciario, propone su reforma y descentralización, así como la realización de concursos para seleccionar a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación y de las unidades penitenciarias.

Por último, la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mejorar el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación y la revisión del Código del Proceso Penal.

Ojeda estuvo acompañado por su equipo en seguridad integrado por Gustavo Zubía, Diego Sanjurjo, Gabriela Fossati, Jorge Barrera y Sara Durán.

Durante la presentación, el candidato colorado cuestionó el capítulo de seguridad del programa del Frente Amplio. Dijo que es “un trabalenguas inentendible anclado en los 60 que viene fracasando contumazmente”. “Cómo no van a fracasar 15 años si les escribe el programa de gobierno alguien que no ha salido de los años 60”, remarcó.

Habló de la responsabilidad de mejorar la seguridad pública y apuntó a la oposición. “Si vuelve el Frente Amplio seguramente pasemos a tener una seguridad pública aún peor que la que nos dejaron después de 15 años de gobierno”, sostuvo.

Ojeda refirió a la importancia de la formación en política. “Parece a veces que abrir libros no es credencial electoral. A mí me dicen muchas cosas, pero debo ser el candidato que tiene mayor formación académica de todos y sin embargo, resulta que me tratan de unas cuántas cosas por ahí”, enfatizó.