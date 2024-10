Ojeda a Sánchez sobre nacionalizar las AFAP: "Yo no le creo que fue una ironía, no le creo que no lo piensa"

El senador Sánchez, respondió las críticas que recibió desde el gobierno y la coalición por decir que no está a favor de eliminar las AFAP pero sí de “nacionalizarlas” . Entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10, el jefe de campaña de Yamandú Orsi dijo que “se agitaron todos los cucos”. “Se nota que estamos en clima de campaña y se nota que el gobierno está nervioso porque ve que el Frente Amplio va a ganar las elecciones, y entonces cualquier palabra, cualquier término sirve para tergiversar”, agregó.

Sánchez dijo que el término “nacionalizar” se asoció a “expropiar” y aseguró que eso “no está en el programa del Frente Amplio”.

“Yo no le creo que fue una ironía, no le creo que no lo piensa”,remarcó Ojeda. “Yo creo que ahora el jefe de campaña entró en modo Orsi y entró a meter la pata”, agregó.