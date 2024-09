Ojeda a Oddone: "Hay que entender que una frase de esa magnitud (...) le hace un daño irreparable al Uruguay"

“Cuando veamos programa sabemos lo que Oddone va a tener que hacer, porque está claro que Oddone no va a hacer lo que piensa o lo que cree. Ya ha dicho en repetidas oportunidades que está furiosamente en contra de la reforma, pero ayer dijo otra cosa, por qué, porque manda el Frente y no manda Oddone, manda el Frente y no manda Orsi”, afirmó Ojeda.