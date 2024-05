Ojeda en el acto del PIT-CNT: señaló discrepancias y coincidencias con el discurso de Abdala

Reivindicó una actitud de “tener puentes con la gente que representa gente, por más que no estemos de acuerdo”. “La política del futuro es de acuerdos, más que de enormes confrontaciones”, afirmó. “La gente está medio podrida de ver políticos pelearse que no logran construir nada”, sentenció.

Ojeda expresó discrepancias con el plebiscito sobre el sistema previsional y “la visión de cómo se organiza un Estado”, pero comparte la preocupación por el desempleo juvenil y que haya jubilaciones menores al salario mínimo nacional. “Me alegra haber visto una preocupación directa por los jubilados, que muchas veces son los grandes olvidados de las campañas electorales”, apuntó.

El precandidato colorado instó a “no obrar desde el prejuicio, no venir porque tal cosa”.

Además, se refirió a su postura sobre la reforma previsional. “A mí me sigue preocupando mucho que digan que acá no hay una expropiación de recursos, porque van a ser administrados por un fideicomiso”, indicó. “Que te lo expropien o te lo roben, no lo cambia el hecho de quién va a administrar el robo después”, acotó.

Ojeda espera un debate con “lealtad” y “altura”. “Espero podamos hacer ver a la ciudadanía la gravedad de lo que aquí se propone”, dijo. “La discusión tiene que ser seria, con fundamentos y con números”, agregó. “Confío en la seriedad del pueblo uruguayo a la hora de pensar sensatamente hacia adelante la viabilidad del país”, concluyó.