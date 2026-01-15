Ojeda dijo que decisión de EE.UU. sobre visas es un "perjuicio claro" de la política exterior del gobierno; Caggiani le respondió

El senador del Partido Colorado , Andrés Ojeda , reflexionó sobre decisión del gobierno de Estados Unidos de suspensión la tramitación de visas de inmigrantes para Uruguay y otros 74 países. Aseguró que es "un primer perjuicio claro" de la política exterior del gobierno actual.

"Para Uruguay siempre es malo estar en una lista 'gris' como la que se genera en este sentido, con otros países que evidentemente no nos gustaría estar en la misma selección, como es el caso de Cuba, Yemen y otros países que no están a la misma altura de Uruguay en materia de prestigio internacional", afirmó.

"No quiero decir que era previsible, pero lo venimos anunciando desde hace tiempo", indicó y apuntó a un cambio de postura de Uruguay en temas internacionales tras la visita del presidente de Brasil, Lula da Silva, para la asunción de Yamandú Orsi el 1º de marzo de 2025.

Lo último fue la firma de Uruguay junto a otros países de una declaración contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela. "Yo no digo que Uruguay no exprese opiniones, pero tienen que tener claro que sus intereses comerciales, de desarrollo internacional y de comercio exterior tienen que estar por encima de otras cosas", remarcó. "Uruguay no está con una política exterior dedicada al crecimiento y al comercio internacional. Está teniendo un política exterior donde, básicamente Uruguay es hoy una sucursal de Brasil", agregó.

Por su parte, el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, también se refirió al hecho y aseguró que "Uruguay tiene un excelente trabajo con Estados Unidos en materia de visas". El legislador oficialista indicó que el gobierno estaba trabajando con el embajador norteamericano, Lou Rinaldi, para avanzar en la posibilidad de que no exista visa para los sectores turístico y empresarial.

Caggiani adelantó que el canciller Mario Lubetkin se reunirá en Estados Unidos con autoridades del Departamento de Estado para interiorizarse de la decisión del gobierno de Donald Trump.

El senador frenteamplista cuestionó a integrantes de la oposición que ya fijaron posición sobre por qué se había tomado la decisión sin tener el tema claro. "Hay gente que ha dicho que como el Uruguay teóricamente apoyó determinados comunicados por eso nos sancionaron y nos pusieron dentro de una lista", afirmó. "La verdad que es un sinsentido, primero, porque el Uruguay puede sacar los comunicados que quiera, no tiene que consultar a nadie", agregó.