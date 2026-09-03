Ojeda crítico con comparecencia de Negro por Rendición: "Si uno mira su presentación, Uruguay es Suiza en seguridad"

El ministro del Interior, Carlos Negro , compareció este jueves a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, en la que analizan la Rendición de Cuentas. Desde la oposición, hubo críticas a lo presentado.

"Si uno mira la presentación del ministro, Uruguay es Suiza en seguridad pública", dijo el senador colorado, Andrés Ojeda .

"Es muy probable que este ministro, este ministerio y este gobierno se convierta en el gobierno y el período con la mayor cantidad de homicidios de la historia del Uruguay, va camino a eso. La mayoría vinculados al narcotráfico. Están todos los barrios sometidos a los tiros. Ya no barrios periféricos, que tampoco estaría justificado que lo estén, pero ya barrios más residenciales", agregó.

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"Creo que la violencia narco está fuera de control y que el gobierno está más preocupado por minimizar y reducir el problema que por asumirlo y atacarlo", sostuvo.

Por su parte, el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, consideró que "el ministro hizo una Rendición de Cuentas" en la que hizo referencia a las condenas de 2.700 personas en el período, así como las incautaciones de drogas, armas y proyectiles.

"Todo esto de la mano de la compra de equipamiento tecnológico, fundamentalmente incremento de cámara; llegaría a 20.000. Más de 10.000 chalecos antibalas, que en el período anterior había chalecos vencidos", dijo y destacó que hubo "detención de los principales jefes de bandas criminales".

"Esto no implica no reconocer una situación compleja sobre la que se ha trabajado", remarcó.