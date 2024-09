Ojeda sobre Carrera: "Ningún fiscal de la República pide el desafuero de un legislador que no piensa formalizar"

"Ningún fiscal de la República pide el desafuero de un legislador que no piensa formalizar", sostuvo. Ojeda indicó que el caso ya fue investigado y que la fiscal tiene elementos para formalizarlo, pero el impedimento eran los fueros. "Yo me aventuro a decir que va a ser inminentemente formalizado por los delitos que fue investigado y está bien que así sea". Y agregó: "Yo lo que tengo para decir enfáticamente en este caso y más que nunca es, señores, que gobierne la honestidad, en este caso y en todos los casos yo reclamo que gobierne la honestidad y honestidad sería abandonar la posible banca de los próximos cinco años".

Ojeda en su carácter de abogado, señaló que si Carrera es formalizado en los próximos días, el caso no se va a resolver antes de las elecciones del mes de octubre ni antes del 15 de febrero. "Corresponde que se dilucide su honestidad antes de que ocupe un lugar en la Cámara de Senadores".

El candidato a la presidencia por el Partido Colorado participó este miércoles del ciclo de charlas de los presidenciables en la B'nai B'rith. En su alocución comentó que recorre el país y se guía mucho por lo que le dicen las personas, como por ejemplo la señora que está en la plaza. "La señora me dice en todos los puntos del país lo mismo: al fin alguien nuevo, al fin alguien joven y al fin alguien sin mochila". Y agregó: "La señora me dice yo ya estoy, tengo la vida hecha, pero me acuesto y me levanto todos los días pensando todos los días pensando en el futuro de mis hijos y mis nietos. Es la gente mayor la que más piensa en el futuro".

Ojeda manifestó que los números muestran que la gente mayor es la que más gasta dinero en su familia, en medicamentos y con lo que le queda sobrevive. "Yo entendí que la renovación era apoyada por todas las edades, pero particularmente por la gente mayor que es la que le transmite mucho a los jóvenes".