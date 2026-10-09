Oficina de Benjamin Netanyahu criticó a la ganadora del Nobel de la Paz: "El Comité Nobel ha perdido su brújula moral"

La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu criticó duramente a la ganadora del premio Nobel de la Paz 2026, Navi Pillay, acusando a la jueza de ser una persona "sectaria" que "demoniza a los judíos".

“El comité del Premio Nobel ha perdido su brújula moral. Ha otorgado su máxima distinción a una intolerante que construyó su carrera inventando y propagando libelos de sangre contra el Estado judío”, escribió Netanyahu

Pillay dirigió el año pasado la comisión encargada por la ONU que acusó a Israel de estar cometiendo un genocidio en su reciente campaña militar en la Franja de Gaza.

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“El mayor logro de Navi Pillay fue legitimar a un fiscal corrupto que recurrió a sus invenciones contra Israel, esperando que al unirse a su turba intolerante de linchamiento, pudiera eludir un cargo por violación”, dice el mensaje oficial.

La oficina del primer ministro apuntó al fiscal Karim Khan por utilizar “mentiras” de Pillay para acusar a Israel. “Y ahora los miembros extraviados del Comité Nobel están honrando a la mujer que propagó esta demonización de los judíos y esta farsa de justicia”.

The Nobel Prize committee has lost its moral compass. It has awarded its highest honor to a bigot who built her career around inventing and propagating blood libels against the one and only Jewish state.



Navi Pillay’s proudest achievement was to legitimize a corrupt prosecutor… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2026

Sanciones a la Corte Penal Internacional, que integró la ahora Nobel de la Paz

A su vez, el primer ministro Netanyahu escribió un mensaje que publicó su oficina en el que felicita al presidente de Estados Unidos Donald Trump por cuestionar y sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI), organismo que la ahora Nobel de la Paz integró como magistrada.

“Elogio al residente Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por tomar esta decisión crítica de sancionar a la CPI”, dice el mensaje, y agrega: “La CPI no es un tribunal. Es un organismo político que representa una amenaza mortal para las democracias respetuosas de la ley en todo el mundo y para la misma idea de soberanía nacional. Gracias por su liderazgo”.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



I commend President @realDonaldTrump and @SecRubio for taking this critical decision to sanction the ICC.

The ICC is not a court. It is a political body that poses a mortal threat to law abiding democracies worldwide and to the very idea of… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2026

Estados Unidos impuso sanciones contra la Corte Penal Internacional este viernes y prometió paralizar las actividades de ese tribunal, apenas unas horas después de que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a la exjueza de la CPI Navi Pillay.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Washington prohibiría las transacciones con el CPI, a la que calificó de "deshonesta", en una escalada de la campaña de Donald Trump contra ese tribunal con sede en La Haya.

"O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI", declaró Rubio en un comunicado.

La corte rechazó este viernes las sanciones impuestas por Estados Unidos y afirmó que "la historia juzgará este momento".

Las sanciones constituyen "un ataque contra el Estado de derecho y contra los propios fundamentos del orden jurídico internacional, al cuestionar el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley", declaró el CPI en un comunicado.

FUENTE: AFP