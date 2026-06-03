Oficialismo y oposición lograron acuerdo para votar un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia

Las bancadas parlamentarias de oficialismo y oposición lograron un acuerdo para votar un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia, a pocos días de vencer el plazo para la designación, por lo que se evita la nominación por antigüedad.

El magistrado Álvaro José Franca Nebot, que integra el Tribunales de Apelaciones en lo Civil de 4º turno, fue elegido por los senadores de los partidos Frente Amplio, Nacional y Colorado para ocupar la vacante de Tabaré Sosa Aguirre.

Hay otra vacante en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el retiro de la jueza Selva Klett, a lo que se sumará el puesto de ministro que dejará Ángel Cal.

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El Frente Amplio insiste en negociar el cargo de la Fiscalía de Corte, pero blancos y colorados no aceptan ninguna acción que implique sacar del cargo a la actual fiscal Mónica Ferrero.

El orden de antigüedad de magistrados para ocupar cargos de ministro en el Poder Judicial o en el TCA es el siguiente:

DIAZ SIERRA, María del Carmen.

FRANCA NEBOT, Álvaro José.

TORRES COLLAZO, Sergio.

TAPIE SANTARELLI, Daniel Hipólito.

OLIVERA NEGRIN, Julio Ernesto.

ETTLIN GUAZZO, Edgardo Mateo.

Este viernes, la Asamblea General votará a Franca como ministro de la SCJ, le tomará el juramento y luego el magistrado irá al Palacio Piria para tomar posesión del cargo.