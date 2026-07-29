Ortuño sobre demanda contra Casupá: "Es una iniciativa legítima, está en su derecho de hacerlo"

El ministro de Ambiente dijo que es una iniciativa legítima la demanda judicial presentada por el Partido Independiente en contra de la represa de Casupá.

Ortuño consideró que el partido político está en su derecho de hacerlo.

"El tema está ahora en la órbita de la Justicia, si bien no hemos recibido nosotros ni OSE notificación formal (...) nosotros somos y seremos respetuosos de lo que allí se decida, no obstante lo cual el comentario es que estoy convencido que no todo puede ser objeto de disputa política", manifestó.

Ortuño dijo que no se puede vivir en un clima de campaña electoral permanente y que, en temas tan importantes para el país, se deben encontrar mecanismos de diálogo para poder trabajar.

Demanda judicial

Legisladores y dirigentes de los Partidos Independiente, Nacional, Colorado, Constitucional Ambientalista y Ecologista Radical Intransigente, junto a representantes de la Federación Rural y de la Asociación Rural de Florida, y vecinos y productores de Casupá presentaron una demanda judicial contra el proyecto del gobierno que prevé la construcción de una represa.

La demanda es iniciativa del Partido Independiente y pide que se haga lugar a la medida cautelar de "suspensión inmediata de toda actuación administrativa, contractual, financiera, presupuestal, licitatoria, expropiatoria o material" y de cualquier acto que "implique continuar incrementando el grado de consolidación jurídica, administrativa, patrimonial o material del Proyecto Represa Casupá, hasta tanto recaiga sentencia definitiva o la sede disponga otra solución durante la sustanciación del proceso".

Además, solicitan que la actuación del Gobierno se ajuste estrictamente a lo previsto en la Constitución de la República, la Ley Nº 16.466, el Decreto Nº 349/005, a la Ley Nº 18.610 y el restante ordenamiento jurídico aplicable.

En tanto, piden condenar a OSE a cesar toda conducta desarrollada dirigida a la consolidación y ejecución del proyecto de Casupá y abstenerse de continuar impulsando actuaciones administrativas, contractuales, financieras, presupuestales, licitatorias, expropiatorias o materiales que incrementen el grado de consolidación del emprendimiento.

También, exigen que se suspenda la licitación pública internacional hasta que se cumplan los presupuestos jurídicos habilitantes establecidos en el ordenamiento jurídico.