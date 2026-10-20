Oddone y Castillo presentaron al Secretariado del FA detalles del proyecto de jubilación anticipada a los 60 años

El Secretariado del Frente Amplio (FA) recibió este martes a los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, por el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo presentó en el Parlamento de jubilación anticipada a los 60 años, con 30 años de aportes.

Tras el encuentro en la Huella de Seregni, Castillo indicó que la iniciativa tiene en cuenta una demanda del diálogo social y a la población más vulnerable, que llega a los 60 años y no tiene la posibilidad de continuar trabajando.

El titular del MTSS dijo que ahora se abre un debate parlamentario sobre el proyecto y a partir de este miércoles se iniciará un proceso de presentación de los detalles a las organizaciones sociales.

"Esto es una elección individual de las personas", afirmó Oddone. El ministro de Economía sostuvo que las personas podrán decidir si se retiran por la causal de forma anticipada a partir de los 60, con 30 años de aportes.

El diseño del proyecto atiende la situación y protege al 30% más vulnerable de la población con condiciones de jubilación iguales o mejores que las previstas antes de la vigencia de la ley previsional actual, aprobada en el período pasado. Para el resto de la población, el incentivo es que trabajen hasta los 65 años.

Oddone destacó que una persona que pierda el trabajo a los 60 años o no esté en condiciones físicas de realizarlo podrá jubilarse, siempre que tenga los años de aportes necesarios, y no como ahora, previsto para algunos colectivos.

El ministro de Economía remarcó también que la iniciativa cumple con una recomendación del diálogo social y un mandato del programa de gobierno del Frente Amplio. Además, quita incertidumbre al sistema al establecer un cambio y una actualización del sistema del suplemento solidario, que contempla a las personas más vulnerables. La ley actual marca la discrecionalidad del Poder Ejecutivo al interpretar el mecanismo de indexación por el Índice de Precios del Consumo (IPC), Índice Medio de Salarios (IMS) o una fórmula mixta. El nuevo proyecto quita esa discrecionalidad al establecer una fórmula general.

Quienes se acojan al retiro anticipado a los 60 años no podrán seguir trabajando, como sí se permitirá a las personas que se jubilen a los 65 años.

Oddone dijo que desde el Frente Amplio están "totalmente abiertos a conversar con la oposición sobre estos temas".