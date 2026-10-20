Diputado de Cabildo Abierto pide discutir sobre "la industria de las certificaciones médicas" junto al proyecto de jubilación anticipada

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone planteará en el Parlamento que el proyecto de ley del gobierno para habilitar la jubilación a partir de los 60 años (por la reforma del 2023 subirá de forma progresiva a 65 años) se discuta junto a modificaciones en el sistema de certificaciones médicas, algo que considera incide en el déficit del Banco de Previsión Social (BPS).

“Me parece que es un buen momento para atacar la industria de las certificaciones (médicas)”, dijo Perrone este martes en rueda de prensa, y agregó: “Fue algo que nosotros planteamos en el gobierno pasado, que no nos acompañaron nuestros socios en su momento, Partido Nacional, Partido Independiente y Partido Colorado, y me parece que es uno de los principales puntos a atacar en todo lo que tenga que ver con la seguridad social y el déficit del BPS, así que bueno, por ahí va a ser nuestro camino”.

Los dos diputados de Cabildo Abierto, Perrone y Silvana Pérez Bonavita, tienen la llave para darle mayoría al Frente Amplio en la Cámara de Representantes, algo que ya ocurrió este año con la ley de Rendición de Cuentas.

Consultado acerca de si ya comenzaron las negociaciones con el oficialismo, Perrone respondió: “No hemos hablado aún sobre ningún tipo de planteo pero ya adelantamos públicamente que lo que no se animó a hacer la coalición republicana, vamos a ver si lo podemos hacer ahora”, insistió sobre las certificaciones médicas.

Acerca de la posibilidad de que el proyecto de jubilación anticipada se apruebe antes de fin de año, Perrone dijo que no lo cree posible. “No creo que eso salga antes de fin de año, por lo menos de nuestro lado, porque el tema de las certificaciones es un tema muy importante”, apuntó.