Oddone se reunió con las AFAP y establecieron cronograma de trabajo para "encontrar mejoras" tras propuestas del Diálogo Social

El Ministerio de Economía y Finanzas se reunió con las AFAP para "iniciar un proceso de trabajo" luego de lo propuesto por el Diálogo Social sobre el sistema previsional.

"Las conversaciones van a girar en una agenda que acordamos, en un esquema de trabajo que va a organizarse de manera semanal y que va a transcurrir durante 60 días, de manera reservada para poder encontrar espacios de mejora, de acuerdo a lo que el Poder Ejecutivo entiende que es necesario", explicó el ministro Gabriel Oddone.

Al respecto, el jerarca remarcó que "el esquema previsional va a seguir estando organizado en relación a administradoras del fondo de pensiones públicas y privadas. Los fondos de ahorro individual son propiedad de los individuos afiliados, y por tanto quedan algunos temas sobre los cuales podemos conversar y que podemos encontrar mejoras en materia de la gestión del sistema previsional".

Seguí leyendo Joselo López criticó a Oddone por hablar "de ajuste" en la Rendición de Cuentas y anunció movilización para impedirlo

Entre los temas abordarán costos y comisiones del sistema, "aspectos regulatorios del portafolio a las formas que las AFAP compiten en relación a la gestión del ahorro previsional", así como también "eventuales modificaciones a la organización industrial de la actividad".

Las AFAP también podrán agregar temas que resulte de relevancia para evaluar junto al Ministerio de Economía.