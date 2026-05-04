El Ministerio de Economía y Finanzas se reunió con las AFAP para "iniciar un proceso de trabajo" luego de lo propuesto por el Diálogo Social sobre el sistema previsional.
Oddone se reunió con las AFAP y establecieron cronograma de trabajo para "encontrar mejoras" tras propuestas del Diálogo Social
El grupo trabajará por 60 días, con reuniones semanales, en los que abordarán una agenda preestablecida, informó el ministro de Economía.
"Las conversaciones van a girar en una agenda que acordamos, en un esquema de trabajo que va a organizarse de manera semanal y que va a transcurrir durante 60 días, de manera reservada para poder encontrar espacios de mejora, de acuerdo a lo que el Poder Ejecutivo entiende que es necesario", explicó el ministro Gabriel Oddone.
Al respecto, el jerarca remarcó que "el esquema previsional va a seguir estando organizado en relación a administradoras del fondo de pensiones públicas y privadas. Los fondos de ahorro individual son propiedad de los individuos afiliados, y por tanto quedan algunos temas sobre los cuales podemos conversar y que podemos encontrar mejoras en materia de la gestión del sistema previsional".
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Entre los temas abordarán costos y comisiones del sistema, "aspectos regulatorios del portafolio a las formas que las AFAP compiten en relación a la gestión del ahorro previsional", así como también "eventuales modificaciones a la organización industrial de la actividad".
Las AFAP también podrán agregar temas que resulte de relevancia para evaluar junto al Ministerio de Economía.
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