RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Oddone se reunió con las AFAP y establecieron cronograma de trabajo para "encontrar mejoras" tras propuestas del Diálogo Social

El grupo trabajará por 60 días, con reuniones semanales, en los que abordarán una agenda preestablecida, informó el ministro de Economía.

gabriel-oddone-reunion-afap

El Ministerio de Economía y Finanzas se reunió con las AFAP para "iniciar un proceso de trabajo" luego de lo propuesto por el Diálogo Social sobre el sistema previsional.

"Las conversaciones van a girar en una agenda que acordamos, en un esquema de trabajo que va a organizarse de manera semanal y que va a transcurrir durante 60 días, de manera reservada para poder encontrar espacios de mejora, de acuerdo a lo que el Poder Ejecutivo entiende que es necesario", explicó el ministro Gabriel Oddone.

Al respecto, el jerarca remarcó que "el esquema previsional va a seguir estando organizado en relación a administradoras del fondo de pensiones públicas y privadas. Los fondos de ahorro individual son propiedad de los individuos afiliados, y por tanto quedan algunos temas sobre los cuales podemos conversar y que podemos encontrar mejoras en materia de la gestión del sistema previsional".

joselo lopez critico a oddone por hablar de ajuste en la rendicion de cuentas y anuncio movilizacion para impedirlo
Seguí leyendo

Joselo López criticó a Oddone por hablar "de ajuste" en la Rendición de Cuentas y anunció movilización para impedirlo

Entre los temas abordarán costos y comisiones del sistema, "aspectos regulatorios del portafolio a las formas que las AFAP compiten en relación a la gestión del ahorro previsional", así como también "eventuales modificaciones a la organización industrial de la actividad".

Las AFAP también podrán agregar temas que resulte de relevancia para evaluar junto al Ministerio de Economía.

Comunicado MEF - OPP_260504_192850

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante la llegada de ciclón extratropical con "muy bajas sensaciones térmicas y vientos de 80 km/h"
SE FILMA EN VARIOS PUNTOS DE MONTEVIDEO

Anuncian el rodaje en Montevideo de una serie internacional de ficción; comienza el sábado 9 en Ciudad Vieja
intento de rapiña

Fueron a ver una casa para alquilar y delincuentes los balearon para robarles la moto en Tres Ombúes
PRESIDENTE DEL PIT-CNT

Abdala calificó de "decepcionante" y "penoso" el mensaje que dio Orsi al visitar el portaaviones de EEUU
EL PLAZO ES DE TRES DÍAS

Ministerio de Salud Pública apelará la sentencia que lo obliga a suministrar medicamento a Gonzalo Moratorio

Te puede interesar

Moisés Martínez en audiencia judicial por medidas preventivas.
DEBERÁ SER PRESENTADO ESTE MARTES

Jueza solicitó informe sobre salud de Moisés Martínez para resolver si posterga audiencia fijada para el jueves
Presidente Orsi viaja este martes a San Pablo para reunirse con empresarios brasileños
POR EL DÍA

Presidente Orsi viaja este martes a San Pablo para reunirse con empresarios brasileños
Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante la llegada de ciclón extratropical con muy bajas sensaciones térmicas y vientos de 80 km/h video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante la llegada de ciclón extratropical con "muy bajas sensaciones térmicas y vientos de 80 km/h"

Dejá tu comentario