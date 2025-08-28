RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFERENCIA SOBRE PRESUPUESTO

Oddone respondió a cuestionamientos: "Para este presupuesto, el ancla o el perímetro son las 63 medidas"

El ministro de Economía y Finanzas fue consultado sobre los dichos del subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, quien se refirió al cumplimiento del programa de gobierno del Frente Amplio.

Oddone respondió al periodista que le realizó la pregunta que la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva tras el Consejo de Ministros era relativa al tema presupuesto, "no sobre acontecimientos de la discusión política".

"Este presupuesto está orientado a cumplir con el marco de las restricciones fiscales, las prioridades de gobierno que fueron definidas en Colonia que, por supuesto, están amparadas en el programa de gobierno del Frente Amplio", indicó Oddone. "Los partidos políticos tienen programas de lineamientos, ideas, que marcan una orientación estratégica al gobierno y que a la hora del gobierno están amparadas en anclas de iniciativas y de prioridades que fueron las 63 medidas", agregó.

"Por lo tanto, para este presupuesto, el ancla o el perímetro son las 63 medidas", puntualizó.

Desde la oposición surgieron cuestionamientos a los dichos de Vallcorba y al Frente Amplio. El senador del Partido Colorado, Robert Silva, acusó de mentir "para conseguir votos", y el senador del Partido Nacional, Martín Lema, afirmó que las expresiones del subsecretario del MEF son "una confesión de que ganaron mintiendo".

