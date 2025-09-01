RECIBÍ EL NEWSLETTER

Oddone participó de la Mesa Política del FA por Presupuesto: "Es un proyecto de ley complejo, con muchas modificaciones"

El ministro respondió a críticas de la oposición sobre impuestos. Dijo que lo que hay son "localizaciones" y "correcciones técnicas", y afirmó que es la discusión "fácil" para "llamar la atención".

El jerarca respondió a cuestionamientos del Partido Nacional sobre impuestos y afirmó que lo que propone el gobierno es “localización de impuestos que ya se pagan en el exterior, gravándolos” en Uruguay, así como “correcciones técnicas para evitar que haya tratamientos asimétricos e inequitativos en relación a los rendimientos de capital, para lo que se grava en el exterior y en Uruguay".

“La discusión sobre incrementar impuestos, entiendo que es la parte fácil, sencilla, para poder comunicacionalmente generar y llamar la atención, pero lo que tenemos por delante es un proyecto de ley complejo, con muchas modificaciones, donde Uruguay tiene que reflexionar mucho si está de acuerdo o no con lo que estamos poniendo sobre la mesa, porque son modificaciones complejas, audaces, hay que ir a la sustancia, a la discusión de fondo”, afirmó.

oddone: tiene que haber margen para negociar el presupuesto, pero con orientaciones que este gobierno quiere hacer
Oddone: "Tiene que haber margen" para negociar el Presupuesto, pero con "orientaciones que este gobierno quiere hacer"

El viernes, el ministro concurrirá al Parlamento para presentar el proyecto de ley que se entregó este domingo.

