Oddone estuvo en Diputados por el Presupuesto: "Mucho más gasto", dije oposición y "no es una mala palabra", respondió el FA

El ministro de Economía, Gabriel Oddone , concurrió este viernes ante la comisión de Diputados de Presupuesto integrado con Hacienda, para presentar el proyecto de ley de Presupuesto.

“Estamos confirmando nuestra percepción de que aspirábamos mucho más de este Presupuesto”; dijo el colorado Gabriel Gurméndez. En ese sentido se refirió a medidas para mejorar la competitividad del país, desregulaciones, abaratamiento del costo país.

“Es un presupuesto de mucho más gasto que además parte del gasto del año pasado, que fue muy criticado por el gobierno y por el Frente Amplio. Curiosamente, el Presupuesto como línea base toma el gasto del año pasado que fue tan criticado, se aumenta el gasto, se aumentan muchos los impuestos, no hay tanta inversión y se culmina el quinquenio con una deuda muy grande. Según nuestros cálculos la deuda neta podría crecer hasta en 15 mil millones de dólares”, mencionó y se refirió a que si el país no crece, “la situación de las finanzas públicas sería muy vulnerable”.

La diputada frenteamplista Ana Olivera defendió el Presupuesto presentado por el gobierno y se refirió a la regla fiscal y el gasto.

“Estamos dejando solamente un elemento, que es el tope de deuda, y se está eliminando el tema del tope del gasto, porque consideramos que el gasto, con los objetivos y presupuestos que tenemos, no es una mala palabra, y eso tiene que ver con la vida de todas y todos”, dijo.