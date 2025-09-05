RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Oddone está en Diputados por el Presupuesto: "Mucho más gasto", dice oposición y "no es una mala palabra", responde el FA

"Según nuestros cálculos la deuda neta podría crecer hasta en 15 mil millones de dólares”, aseguró Gabriel Gurméndez.

oddone-en-comision-de-diputados

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, concurrió este viernes ante la comisión de Diputados de Presupuesto integrado con Hacienda, para presentar el proyecto de ley de Presupuesto.

“Estamos confirmando nuestra percepción de que aspirábamos mucho más de este Presupuesto”; dijo el colorado Gabriel Gurméndez. En ese sentido se refirió a medidas para mejorar la competitividad del país, desregulaciones, abaratamiento del costo país.

“Es un presupuesto de mucho más gasto que además parte del gasto del año pasado, que fue muy criticado por el gobierno y por el Frente Amplio. Curiosamente, el Presupuesto como línea base toma el gasto del año pasado que fue tan criticado, se aumenta el gasto, se aumentan muchos los impuestos, no hay tanta inversión y se culmina el quinquenio con una deuda muy grande. Según nuestros cálculos la deuda neta podría crecer hasta en 15 mil millones de dólares”, mencionó y se refirió a que si el país no crece, “la situación de las finanzas públicas sería muy vulnerable”.

oddone: tiene que haber margen para negociar el presupuesto, pero con orientaciones que este gobierno quiere hacer
La diputada frenteamplista Ana Olivera defendió el Presupuesto presentado por el gobierno y se refirió a la regla fiscal y el gasto.

“Estamos dejando solamente un elemento, que es el tope de deuda, y se está eliminando el tema del tope del gasto, porque consideramos que el gasto, con los objetivos y presupuestos que tenemos, no es una mala palabra, y eso tiene que ver con la vida de todas y todos”, dijo.

