RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Oddone: "Es una Rendición de Cuentas que tiene incremento de gasto, pero que reafirma las metas fiscales del Presupuesto"

El aumento de gasto estará contenido en "impuestos votados en 2025" y en la "reducción del gasto tributario de los vehículos eléctricos", dijo el ministro.

oddone-parlamento-2

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, se reunió con la bancada del Frente Amplio por la Rendición de Cuentas, que fue entregada el martes y comenzará a tratarse el 8 de julio, con la concurrencia del equipo económico a la Comisión de Diputados.

“Es una Rendición de Cuentas que contiene aumento de gasto, porque son esos 1257 millones de pesos adicionales, que son 31 millones de dólares, que están contenidos en el espacio fiscal, en tanto las metas presupuestales y fiscales se mantienen. Es una Rendición de Cuentas que tiene incremento de gasto, pero que reafirma y confirma las metas fiscales definidas en el Presupuesto del año pasado”, sostuvo.

“Esto surge de impuestos que fueron votados en 2025”, dijo Oddone, y agregó que también por “la reducción del gasto tributario, vinculado específicamente al tema de los vehículos eléctricos. Tenemos estimaciones del orden de los 16 millones y medio de dólares al año”, indicó.

Equipo económico. Foto: Foco UY
Seguí leyendo

Rendición de Cuentas: "Ahorro importante" en protocolo y viajes, y recursos pospuestos en Colonización

Temas de la nota

Lo más visto

video
GERENTE DE ACAU, IGNACIO PAZ

Gerente de la gremial de automotoras dijo que una multinacional frenó una inversión por el nuevo Imesi a los vehículos eléctricos
AEROPUERTO DE CARRASCO

Avión despegó en Montevideo y debió volver con un aterrizaje de emergencia por un ave que "averió" un motor
PROTAGONISTAS

Evelin fue diagnosticada con bipolaridad a los 22 años y ahora cuenta su historia en un libro
caso facundo

Quedó firme la condena a siete años de cárcel contra el joven que mató a su amigo con una chumbera; fue detenido
EN PAJAS BLANCAS

Fuga de amoníaco llevó a la autoevacuación de 53 trabajadores en una empresa de aguas y refrescos

Te puede interesar

Hirieron a un policía en el barrio Peñarol; hay un detenido e incautaron armas que fueron arrojadas en una bolsa
FUE DERIVADO AL HOSPITAL ESPAÑOL

Hirieron a un policía en el barrio Peñarol; hay un detenido e incautaron armas que fueron arrojadas en una bolsa
Se te vienen mil cosas a la cabeza, dijo pasajera que filmó momento en que se averió turbina de avión en Montevideo
"se rompió el motor 2"

"Se te vienen mil cosas a la cabeza", dijo pasajera que filmó momento en que se averió turbina de avión en Montevideo
Quedó firme la condena a siete años de cárcel contra el joven que mató a su amigo con una chumbera; fue detenido
caso facundo

Quedó firme la condena a siete años de cárcel contra el joven que mató a su amigo con una chumbera; fue detenido

Dejá tu comentario