Oddone: "Es una Rendición de Cuentas que tiene incremento de gasto, pero que reafirma las metas fiscales del Presupuesto"

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, se reunió con la bancada del Frente Amplio por la Rendición de Cuentas, que fue entregada el martes y comenzará a tratarse el 8 de julio, con la concurrencia del equipo económico a la Comisión de Diputados.

“Es una Rendición de Cuentas que contiene aumento de gasto, porque son esos 1257 millones de pesos adicionales, que son 31 millones de dólares, que están contenidos en el espacio fiscal, en tanto las metas presupuestales y fiscales se mantienen. Es una Rendición de Cuentas que tiene incremento de gasto, pero que reafirma y confirma las metas fiscales definidas en el Presupuesto del año pasado”, sostuvo.

“Esto surge de impuestos que fueron votados en 2025”, dijo Oddone, y agregó que también por “la reducción del gasto tributario, vinculado específicamente al tema de los vehículos eléctricos. Tenemos estimaciones del orden de los 16 millones y medio de dólares al año”, indicó.

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