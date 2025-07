Oddone dijo que fue "inconveniente" y que lo "sorprendió" decisión del MGAP sobre ganado en pie

"La exportación de ganado en pie es una herramienta muy útil, muy importante, a preservar y a cuidar, porque es una herramienta que permite evitar la formación de comportamientos de posiciones dominantes en la cadena y permite regular el sistema de precios", dijo Oddone.

Consideró que "es de buena política" en algunas situaciones, para que "la formación de precios no esté afectada por eventos espurios, transitorios, que se intervenga, gestionando, regulando el flujo de exportación de ganado en pie", y que se hizo en 2016 y 2017, y que eso no se está dando en la actualidad "ningún elemento" para esto. "Fue una decisión que me sorprendió y estamos en proceso de ordenamiento de esto".

"La exportación de ganado en pie está abierta, está disponible, pero en tanto el MGAP, quien toma la decisión sobre este tema manifiesta una sensibilidad importante sobre él, es algo que conversaremos en marco de clima de negocio del país, que tiene una mirada más general que la que estrictamente del MGAP tiene bajo su coordinación", agregó el ministro.