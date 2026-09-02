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ACUERDO MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA

Oddone destacó rol del Estado como constructor de políticas; "no es darles el tipo de cambio o el subsidio tal cual"

El ministro de Economía revindicó la construcción de certezas, estabilidad macroeconómica y condiciones de acceso a financiamiento e inversiones de Uruguay.

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El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, instó este miércoles a empresarios y políticos a pensar en el rol del Estado como constructor de bienes públicos, certezas, estabilidad macroeconómica y condiciones de acceso a financiamiento e inversiones.

"Ese es el rol de las políticas públicas. No es darles el tipo de cambio o el subsidio tal cual; ese país se terminó, hace mucho tiempo que se terminó", afirmó el titular del equipo económico al participar de la presentación del portal de Uruguay XXI para facilitar el acceso al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Oddone dijo que hasta los empresarios más escépticos deben aprovechar rápidamente las oportunidades que se le abren en el marco de la puesta en marcha del acuerdo comercial, y que el Estado uruguayo debe darles las condiciones para que eso ocurra. "No esperar que sea el gobierno o el Estado el que se meta en el corazón del negocio. El gobierno lo que construye es la autopista, el empresario lo que hace es recorrerla", instó.

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Destacó el trabajo de Uruguay en los años de negociación que terminó en la aprobación y ejecución del acuerdo entre ambos bloques. "Si no hubiéramos tenido gobiernos con distintos funcionarios, conociendo, estando al frente de los procesos de negociación, empresarios tratando de entender estos procesos, las oportunidades que se abren hoy seguramente serían todas más lentas", consideró.

Oddone sostuvo que una vez que el tratado se firmó y entró en vigencia se pueden concretar cosas, porque Uruguay ha acumulado conocimiento, personal, metodología y procedimiento, que se deben preservar y potenciar.

Por su parte, la directora ejecutiva de Uruguay XXi, Mariana Ferreira, se refirió al funcionamiento del portal. La herramienta presentada permite consultar aranceles, reglas de origen, cuotas y requisitos para que las empresas aprovechen las nuevas condiciones de ingreso al mercado europeo.

Ferreira indicó que actualmente hay menos de 200 micro, pequeñas y medianas empresas que exportan a la Unión Europea, mientras que otras 400 que tienen oportunidades de vender sus productos hacia ese mercado.

Está disponible en: https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/acuerdo-mercosur-union-europea/

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