MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone destacó que acuerdo con Unión Europea generará aumento del PIB, exportaciones, empleo, salario real e inversiones

"El acuerdo es un paso muy relevante para la apertura de la economía de Uruguay, así como para la modernización del Mercosur", afirmó el ministro de Economía.

oddone-emision-deuda

"El acuerdo comercial será el mayor del mundo, alcanzando a más de 700 millones de personas y reuniendo economías que representan casi el 20% del PBI mundial", destacó el titular del MEF en X.

Una vez ratificado por los Parlamentos e implementado, el acuerdo abrirá "una gran oportunidad económica para la región, especialmente para Uruguay". Según las estimaciones preliminares del MEF, generará aumentos del PIB de algo más de 1,5 puntos porcentuales, de las exportaciones de bienes del orden del 4%, del empleo del 0,5% y del salario real cercano al 1%.

Oddone aseguró que el acuerdo favorecerá la captación de nuevas inversiones y el aumento de la tasa de crecimiento potencial de la economía uruguaya. "El acuerdo es un paso muy relevante para la apertura de la economía de Uruguay, así como para la modernización del Mercosur", destacó Oddone en redes.

ODDONE X UE
