El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, compareció este miércoles a la Comisión de Hacienda de Diputados por el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

Destacó el intercambio con los legisladores y aseguró que se fue con "la sensación de que el proyecto de ley va fluyendo y que va a tener fecha de discusión a nivel de la cámara en los primeros días del mes de diciembre". Expresó su satisfacción ante la posibilidad de cerrar la aprobación de la iniciativa este año.

Oddone aseguró que fue un "año prolífero" en materia de iniciativas legislativas, como la aprobación de la Ley Integral de Empleo, la Rendición de Cuentas, y el análisis de los proyectos de competitividad y el inicio de la discusión en comisión de la causal de jubilación anticipada a los 60 años.

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La diputada del Frente Amplio, Julieta Sierra, destacó el seguimiento riguroso, la receptividad y la apertura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la discusión del proyecto en comisión para dar respuesta a los planteos de la oposición. La idea es que la semana que viene se vote en comisión y la segunda semana de diciembre votarlo en el plenario.

En tanto, el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, se propone mejorar la redacción del artículo 140 del proyecto de ley y explicó por qué.