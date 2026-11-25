El canciller Mario Lubetkin confirmó la presencia de todos los presidentes del Mercosur en la cumbre que se realizará el viernes 4 de diciembre en Montevideo.

"Podemos anticipar que va a ser una gran reunión del Mercosur", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. Lubetkin recordó que en las anteriores cumbres del bloque regional no estuvieron todos los mandatarios.

"Es una señal muy fuerte en el cuadro de las complicaciones que hay en esta región entre los países más potentes y nuestros hermanos paraguayos con las dificultades internas que tienen", indicó.

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Lubetkin aseguró que "va a ser la reunión del Mercosur más importante hecha hasta ahora", porque hasta el momento están registrados más de 30 asistentes entre presidentes, vicepresidentes, ministros y viceministros con la presencia de más de 20 países.

TRANSPACÍFICO

El canciller indicó que Uruguay continúa trabajando para su ingreso al Acuerdo Transpacífico, negociando con los sectores empresariales, sindicales y sociales del país. Las autoridades uruguayas están en una etapa de diálogo y explicación, resumió Lubetkin. "No vamos a hacer nada, absolutamente nada, sin un diálogo fluido", afirmó el minstro.