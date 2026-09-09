Oddone concurrió al Parlamento por proyecto sobre competitividad; oposición plantea sus diferencias

Una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezada por el ministro Gabriel Oddone, concurrió a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto de ley de competitividad del Poder Ejecutivo.

Desde el oficialismo, el diputado del Frente Amplio, Joaquín Sequeira, destacó la importancia de la iniciativa impulsada por el gobierno, con impacto a mediano y largo plazo. El proyecto de unos 240 artículos incluye una agenda de reformas microeconómicas que abarca al sector privado y al público en distintos organismos.

Sequeira apuntó a una supuesta contradicción de la oposición que asegura que el proyecto "movería poco la aguja", pero plantea estar de acuerdo con la mayoría de los artículos. "Se plantearon algunos reparos, pero en general hay buena voluntad de avanzar", indicó.

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En tanto, el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, planteó sus diferencias con algunos de los contenidos del proyecto, pero reconoció el esfuerzo del MEF en presentar la iniciativa. El legislador nacionalista adelantó que votará en general el proyecto y la mayoría de los artículos.

Abdala manifestó su discrepancia con definiciones concretas, la creación de programas y grupos de trabajo que consideró innecesarios, y en relación a aspectos institucionales, como la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia que pasaría a ser un servicio descentralizado por fuera del MEF. "Nos parece que es concentrar demasiado poder en un solo ámbito de manera realmente innecesario y preocupante", aseguró.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, aseguró que al proyecto de ley del Poder Ejecutivo "le falta audacia" y que reiterará las propuestas que su partido realizó en el Senado.

El legislador sostuvo que la iniciativa del gobierno no ataca temas centrales como el costo de la energía y la modernización de las relaciones laborales en Uruguay, y puso como ejemplo la afectación en la operativa portuaria.