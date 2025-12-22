RECIBÍ EL NEWSLETTER
Ocho detenidos por traficar personas de Colombia a España: así operaba la red

La Policía sostiene que al menos 22 personas fueron traficadas a España.

Foto: AFP.

Foto: AFP. 

Ocho personas fueron detenidas por pertenecer a una red que se dedicaba a captar personas en Colombia y traerlas irregularmente a España, para luego cobrarles grandes sumas de dinero, informó este lunes la Policía Nacional española.

"Al menos 22 personas habrían entrado en España de esta manera", indicó la policía en un comunicado.

La red, asentada en la ciudad andaluza de Sevilla, captaba en Colombia a "personas en situación de extrema necesidad", a las que ofrecía traer a España "para desempeñar trabajos vinculados al cuidado de personas dependientes o en el ámbito de la restauración", explicó el comunicado.

AFP
Condenan a pandilleros en El Salvador a penas de hasta mil años de cárcel

La organización entregaba pasajes de avión a las víctimas, tanto hombres como mujeres, a las que pedía hacerse pasar por turistas al llegar a España, donde les conseguía empleo.

Posteriormente les informaba de que tenían una deuda de entre 4.000 y 5.000 euros (entre 4.700 y 5.800 dólares) con la red, que además se quedaba con parte del dinero que ganaban, según la policía.

Si no podían pagar, "la organización criminal recurría a amenazas directas contras sus familias en Colombia", varias de las cuales "se vieron obligadas a cambiar de ciudad y abandonar sus hogares para evitar represalias", agregó el comunicado.

La policía no detalló la nacionalidad de los ocho detenidos, entre los que figuraban los cabecillas de la red.

FUENTE: AFP.

