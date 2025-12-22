Ocho personas fueron detenidas por pertenecer a una red que se dedicaba a captar personas en Colombia y traerlas irregularmente a España, para luego cobrarles grandes sumas de dinero, informó este lunes la Policía Nacional española.
Ocho detenidos por traficar personas de Colombia a España: así operaba la red
La Policía sostiene que al menos 22 personas fueron traficadas a España.
"Al menos 22 personas habrían entrado en España de esta manera", indicó la policía en un comunicado.
La red, asentada en la ciudad andaluza de Sevilla, captaba en Colombia a "personas en situación de extrema necesidad", a las que ofrecía traer a España "para desempeñar trabajos vinculados al cuidado de personas dependientes o en el ámbito de la restauración", explicó el comunicado.
Condenan a pandilleros en El Salvador a penas de hasta mil años de cárcel
La organización entregaba pasajes de avión a las víctimas, tanto hombres como mujeres, a las que pedía hacerse pasar por turistas al llegar a España, donde les conseguía empleo.
Posteriormente les informaba de que tenían una deuda de entre 4.000 y 5.000 euros (entre 4.700 y 5.800 dólares) con la red, que además se quedaba con parte del dinero que ganaban, según la policía.
Si no podían pagar, "la organización criminal recurría a amenazas directas contras sus familias en Colombia", varias de las cuales "se vieron obligadas a cambiar de ciudad y abandonar sus hogares para evitar represalias", agregó el comunicado.
La policía no detalló la nacionalidad de los ocho detenidos, entre los que figuraban los cabecillas de la red.
FUENTE: AFP.
Dejá tu comentario