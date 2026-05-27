Obras de USD 20 millones para la Biblioteca no forman parte de la Rendición de Cuentas pero "hay otros caminos", dice Oddone

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, afirmó que el proyecto anunciado para la reforma de la Biblioteca Nacional —valuado en USD 20 millones— no forma parte de la Rendición de Cuentas que se discute por estas semanas, la de 2027.

“Es un proyecto emblemático para el gobierno, en particular para el presidente de la República, con mucha prioridad, por el trabajo que se está haciendo. No forma parte de la asignación presupuestal de la Rendición de Cuentas 2027, lo que no quiere decir que ese proyecto no se vaya a ejecutar porque hay otros caminos complementarios que se pueden explorar”, señaló en conferencia de prensa.

Y reafirmó: “En el marco de la Rendición de Cuentas no forma parte del debate”.

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Las declaraciones del jerarca ocurren luego de un Consejo de Ministros donde explicó al gabinete la situación actual de la economía. Ante la prensa, anunció la reasignación de recursos para cumplir con las prioridades de la Rendición de Cuentas y las metas fiscales.

Obras en la biblioteca

El anuncio de la reforma de la Biblioteca lo hicieron este martes los ministros de Educación José Carlos Mahía, y de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, junto al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim. También participó la directora de la Biblioteca, Rocío Schiappapietra, y el coordinador del plan de obras, Gabriel Calderón.

El ministro Mahía dijo en rueda de prensa que en la primera etapa de obras “la inversión prevista es de 6 millones de dólares” y que “la proyección (total) son unos 20 millones de dólares”.

Este miércoles, Schiappapietra fue entrevistada en el programa Arriba gente de Canal 10, y allí fue consultada por los recursos para las obras anunciadas. Dijo que la primera etapa de las obras "ya comenzó" con la reparación de la fachada de la Biblioteca, y que los 6 millones de dólares iniciales están seguros.

“Los números de inversión son los números que tenemos por ahora de la primera etapa, que serían los 6 millones de esta primera etapa, que es lo que estoy contando", expresó.

Consultada si el resto de la inversión depende de lo que disponga el Ministerio de Economía en la Rendición de Cuentas, Schiappapietra señaló que eso debería consultarse a Mahía.

"Eso es muy interesante que se lo puedan consultar directamente al ministro porque es presupuesto del Ministerio, nosotros somos una unidad ejecutora y ese presupuesto entra a través de distintos fondos", indicó.

La obra comenzó por la fachada y seguirá por los subsuelos, hasta hacer reparaciones y reformas en la azotea del edificio, ubicado en Avenida 18 de Julio esquina Tristán Narvaja.