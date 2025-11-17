RECIBÍ EL NEWSLETTER
A LA ALTURA DE MARINDIA

Obras de reparación en ruta Interbalnearia con posible afectación en la circulación hasta el viernes

Desde el MTOP, exhortan a los conductores y peatones a circular con máxima precaución y atender la señalización dispuesta en la zona.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) realiza obras de reparación sobre la ruta Interbalnearia y por ese motivo, anuncia afectaciones en la circulación.

Por obras de pavimentación, a la altura de los kilómetros 38 y 40,500, en Marindia, Canelones, el MTOP solicita a los conductores y peatones circular con máxima precaución y atender la señalización dispuesta en la zona. Las obras y la posible afectación serán hasta el viernes 21.

La semana anterior, a la altura de los kilómetros 33,100 y 33,500, realizaron arreglos vinculados a la iluminación en el puente sobre el arroyo Pando.

En tanto, notifica que por trabajos de Ancap sobre el arroyo de Pando, este lunes y martes, se verá afectada la circulación en la ruta Interbalnearia, entre los kilómetros 33,400 y 33,600, a la altura del balneario El Pinar.

