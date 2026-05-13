Obras en rambla de Punta Gorda comienzan a fin de mes con una inversión de 33 millones de pesos

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, dijo a Subrayado que a fin de mes comienzan las obras en la rambla de Punta Gorda, con una inversión de 33 millones de pesos.

Las obras durarán unos 5 meses, por lo que la intención de la comuna es que antes de fin de año estén finalizadas, comentó Benítez.

"Es una obra de un cambio en la pendiente de una parte que implica un cambio en los desagües, una reconstrucción de la vereda, una elevación de la vereda, una reconstrucción del muro de contención de la rambla; es en un entorno de 400 metros, no es una obra sencilla por eso el plazo de las obras lo estamos marcando en el entorno de los 5 meses", comentó.

El tránsito se verá afectado por lo que trabajan en la programación de desvíos que serán comunicados oportunamente.

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