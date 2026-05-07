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MARCEL SUÁREZ

"Corresponde por ley" que Comisión del Patrimonio emita su opinión sobre obras en el Palacio Legislativo, dijo su director

Marcel Suárez se refirió al proyecto presentado por la vicepresidenta Carolina Cosse e indicó que primero analizarán la iniciativa para dar una devolución.

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El director de la Comisión de Patrimonio, Marcel Suárez, indicó que "corresponde por ley" emitir su opinión técnica sobre las obras que se proyectan construir en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Suárez recordó que el edificio del Palacio Legislativo fue declarado en 1975 como monumento histórico nacional y que, como tal, corresponde que se tramite una autorización para tener la opinión técnica de la comisión.

El asunto deber pasar por el Departamento de Arquitectura y el Departamento de Arqueología, por tratarse del terreno circundante al del palacio. A partir de esa opinión técnica, la comisión honoraria emitirá su opinión como colectivo.

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Si bien la Comisión del Patrimonio no tiene competencia en el aspecto urbanístico, estará atenta a que la propuesta de se prevé realizar "dialogue amigablemente" con la comunidad y el barrio, como se proyecta, indicó.

En relación a la participación de la Comisión del Patrimonio, Suárez expresó que deberá formar parte del proceso; "corresponde por ley", dijo, y agregó: "para poder emitir una opinión tenemos que tener la información con mayor detalle".

Suárez manifestó cuáles son las limitaciones y los requisitos para una obra de esta naturaleza. Sostuvo que se busca que el edificio y el predio que ocupa mantengan sus líneas generales y que se hagan intervenciones de conservación preventiva y restauración. En caso de las nuevas obras, se procura que las técnicas empleadas sean compatibles con la técnica original, con la incorporación de nuevas tecnologías, pero sin alterar la esencia del edificio por su valor arquitectónico y simbólico.

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