Obispo emérito cuestionó las letras de Tini tras el éxito del show en el Estadio Centenario

“Dice así, y que nadie se escandalice por favor: ‘Con mis gata' salimo' de roce / No llegamo' ante' de las doce / Yo sé bien que parecemo' mala' / Pero en el fondo tú me conoce' / Que en mi cama no voy a dormir / Un viaje a Europa antes de salir / Donde sea la vamo' a seguir / Esta noche es pa' beber / Pa' salir y no volver / Hoy no llego a mi casa / La montamo' en la plaza’”, leyó el exobispo.

“¿Son conscientes de que este tipo de literatura, por decirlo de alguna manera, va entrando en la cabecita, el corazón y las conductas de sus propias hijas? Me parece que no. Quiero pensar que es por ignorancia”, dijo Jaime Fuentes y le pidió “a la santísima virgen que cuide a las niñas”.