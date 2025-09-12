RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMPRA DE COLONIZACIÓN

"Nunca se me ocurrió llevar ninguna cosa del ámbito político al judicial", dijo Fratti tras denuncia por María Dolores

"El problema es que hay una cantidad de políticos que parece que ayudar a los pobres está mal", dijo el ministro. "Una compra millonaria donde hemos encontrado un sinfín de irregularidades", afirmó el diputado colorado Juan Martín Jorge.

alfredo-fratti-ministro-de-ganaderia

“Yo nunca estuve de acuerdo con la judicialización, nunca se me ocurrió llevar ninguna cosa del ámbito político al judicial, porque sino capaz que sustituimos el Parlamento y pasamos todo para la Justicia y no hacemos nada. A mí me parece una cosa que ya está terminada”, sostuvo.

El ministro agregó que esta polémica le agrega “complicación a algo que tendría que ser fluido. El problema es que hay una cantidad de políticos que parece que ayudar a los pobres está mal, porque esto en definitiva es discusión por la tierra”.

legisladores de tres partidos de oposicion presentaron denuncia penal contra colonizacion por compra de maria dolores
Legisladores de tres partidos de oposición presentaron denuncia penal contra Colonización por compra de María Dolores

Los diputados de la oposición, Juan Martín Jorge (colorado) y Gustavo Salle (Identidad Soberana) presentaron este jueves la denuncia penal.

"Todo esto empieza con una compra millonaria donde hemos encontrado un sinfín de irregularidades. Más de 12 violaciones a las normas. Desde la Constitución de la República hasta los reglamentos internos de Colonización. El director de la oposición en el organismo de Colonización, el doctor Luca Manassi, pidió informes que fueron negados, eso ya de por sí es muy grave", explicó Jorge sobre sus argumentos para la denuncia.

DENUNCIA OPOSICION ESTANCIA

