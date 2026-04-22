Nuevos juegos en el Parque Rodó: montaña rusa, Saltamontes y Uffo están habilitados

Este sábado comenzó a funcionar la nueva montaña rusa en el Parque Rodó, que tiene capacidad para 12 personas y una de las condiciones para subir es medir 1,50 metros o más. Este miércoles instalaron las luces para que el juego este más atractivo.

Además en esa zona del parque se inauguraron días atrás Uffo, que es un entretenimientos con motos y saltamontes. Y está previsto que en las próximas semanas se estrene Sping y un simulador.

La entrada tiene un precio único de 100 pesos. Actualmente el parque rodó abre los sábados de 16 a 24 horas y los domingos de 15 a 23 horas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Subrayado - Canal 10 (@subrayadouy)