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    LOS DETALLES

    Nuevos juegos en el Parque Rodó: montaña rusa, Saltamontes y Uffo están habilitados

    Todavía deberán ser inaugurados el Spin y un simulador. El precio para todos los juegos es el mismo, 100 pesos.

    MONTAÑA-RUSA

    Este sábado comenzó a funcionar la nueva montaña rusa en el Parque Rodó, que tiene capacidad para 12 personas y una de las condiciones para subir es medir 1,50 metros o más. Este miércoles instalaron las luces para que el juego este más atractivo.

    Además en esa zona del parque se inauguraron días atrás Uffo, que es un entretenimientos con motos y saltamontes. Y está previsto que en las próximas semanas se estrene Sping y un simulador.

    La entrada tiene un precio único de 100 pesos. Actualmente el parque rodó abre los sábados de 16 a 24 horas y los domingos de 15 a 23 horas.

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