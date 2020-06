Nuevo vice de ANP: "Mieres es un roedor" y a Heber "le importan tres carajos los ciudadanos"

Hoy el semanario Búsqueda, revela varios textos agresivos publicados por Bianchi en su cuenta de Facebook.

El 18 de junio del año pasado, calificaba a los legisladores de “cerdos castrados” y de “hienas cobardes”.

En alusión al Frente Amplio decía que “era momento de desterrar de una buena vez la escoria que nos trajo tanta miseria, dolor y privaciones”.

roedores-como-mieres.jpg

En otra publicación calificó al actual ministro de Trabajo, Pablo Mieres, como un “roedor”.

También le apuntó al ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, “este tipo no está comprometido con ningún cambio, salvo aquel vinculado a su cuenta bancaria y bienes, por supuesto. Le importamos tres carajos los ciudadanos”.

tres-carajos.jpg

Con respecto al Poder Judicial, opina que “el sistema actual es un mamaracho que solo sirve y actúa como defensoría legal de los coimeros, corruptos y ladrones.

Sobre los dirigentes sindicales, escribió que “son parásitos que no tienen hábitos de trabajo”.

En un posteo del 16 de febrero, Bianchi considera que el Partido Comunista debería estar “desde hace rato proscrito”.

También respondió al ex ministro de Defensa José Bayardi, cuando éste cuestionó a los militares que no aportan información sobre violaciones a los DDHH en la dictadura. “Si busca soplones y cobardes no mire en la interna de las Fuerzas Armadas, échele una ojeada a sus compañeros de cañerías, cuando décadas atrás hacían cola para señarlarse unos a otros, en el tiempo que trataban de sacarle el culo a la jeringa. Tipos como usted me dan sincero asco”, acotó.

También atacó las marchas feministas, calificándo a quienes participan de “ballenatos o cachalotes”, también afirma que son “tocinos entrados en carnes, con higiene deficitaria e indomables modales”.

cachalotes.jpg

COMUNICADO DE CABILDO ABIERTO

A media mañana, a través de Twitter, Cabildo Abierto emitió un comunicado dando por entendido el relevo de Bianchi cuya venia había sido aprobada por el Senado recientemente.