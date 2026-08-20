Nuevo sismo en Perú a un mes del que dejó seis muertos: fue magnitud 7,2

Imagen de archivo del terremoto que ocurrió en julio. Foto: AFP

Un fuerte sismo sacudió este jueves varias regiones del sur de Perú a las 13:00 locales, sin que todavía se reporten daños o víctimas.

El epicentro ocurrió en un distrito de la provincia de Parinacochas, en el sureño departamento de Ayacucho, unos 791 kilómetros al sureste de la capital Lima, con una profundidad de 66,6 kilómetros, según el USGS.

El Instituto Geofísico de Perú estimó una magnitud de 7,2 y una profundidad de 108 kilómetros. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó 6,7 de magnitud.

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Según imágenes difundidas por medios locales, rocas y tierras se desprendieron de las partes altas de los cerros que rodean la pequeña Coracora, en Ayacucho, la ciudad más cercana al epicentro de unos 10.000 habitantes.

"La población ha respondido, ha salido, se ha puesto a buen recaudo" y esperamos que "no haya daños que perjudiquen a la población", dijo el alcalde de ese centro urbano, Yony Odón, en llamada con la televisora estatal TV Perú.

El sismo registrado "fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos. El monitoreo continúa en zonas vulnerables", informó en X el Instituto Nacional de Defensa Civil.

El movimiento se sintió además en Cusco, Arequipa, Ica, Apurímac, entre otros departamentos del sur, según medios locales.

También alcanzó a la capital Lima, aunque con una intensidad leve, constataron periodistas de la AFP.

El gobierno de Perú declaró en julio estado de emergencia por otro terremoto que dejó al menos seis muertos y medio centenar de casas destruidas en poblados andinos del centro del país.

FUENTE: afp