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Sindicato de Ancap suspendió medidas y aceptó cuarto intermedio del MTSS para negociar propuesta

El sindicato reclama una reestructura a fondo de la planta con más personal operativo. Desde el ente señalaron que las medidas generaban "distorsiones" en la operativa de la planta de La Tablada.

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Sindicato de Ancap suspendió las medidas y aceptó el cuarto intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), tras asamblea este jueves en la planta de La Tablada.

Negociarán de forma bipartita a partir de la ultima propuesta presentada en la instancia.

Fancap realizó dos paros este lunes, que durante ocho horas, de 5:30 a 9:30 y de 18 a 22 horas, afectaron la operativa normal de la planta de distribución de combustibles de La Tablada. El presidente del gremio, Salvador Sprovieri, descartó que los paros del lunes tuvieran repercusiones en las estaciones de servicio.

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Desde el ente estatal informaron el lunes que las medidas generaban "distorsiones" en la operativa de la planta de La Tablada.

Este miércoles hubo una instancia de negociación.

El sindicato reclama una reestructura a fondo de la planta con más personal operativo y asegura que durante la negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la empresa no ha demostrado voluntad de acordar.

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