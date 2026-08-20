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NINGÚN PASAJERO RESULTÓ HERIDO

Cuatro trabajadores murieron arrollados por un tren en Japón mientras limpiaban malezas de las vías

El incidente ocurrió en una estación de la ciudad de Kanuma, al norte de Tokio, y es poco frecuente en un país reconocido por tener uno de los mejores registros de seguridad del mundo.

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Cuatro trabajadores murieron arrollados por un tren en Japón. Los medios locales informaron que las víctimas estaban quitando las malezas de las vías en una estación de la ciudad de Kanuma, al norte de Tokio, cuando el vehículo los embistió.

Los cuatro empleados formaban parte de un grupo más numeroso de hasta siete trabajadores.

Tras la colisión fueron trasladados al hospital, donde se certificó su muerte, y la Policía investiga ahora los detalles del suceso.

Forlán. Foto: AFP
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Según Jiji Press, ninguno de los aproximadamente 50 pasajeros del tren resultó herido. La cadena NHK, citando a la empresa operadora, informó que el tren de seis vagones tenía como destino a Tokio y se aproximaba a su parada en la estación de Shin-Kanuma cuando ocurrió la tragedia.

A raíz del accidente se ha suspendido el servicio de trenes entre las estaciones de Shin-Tochigi y Shimo-Imaichi, ambas en la prefectura de Tochigi.

El incidente es poco frecuente en un país reconocido por tener uno de los mejores registros de seguridad del mundo.

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